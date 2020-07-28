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28 июля • обновлено в 20:13
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Чийгоз: Кучма вышел из ТГК из-за "чуйки", это – сигнал

8.2т
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Сложение полномочий главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Леонидом Кучмой является мощным сигналом о состоянии переговоров по Донбассу.

Такое мнение в эфире телеканала Obozrevatel TV высказал народный депутат от партии "Европейская солидарность", заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз. "У него чуйка очень хорошая, он такой опытный человек. Я думаю, нам сейчас всем надо насторожиться по Донбассу", – уверен он.

По его словам, ощущение того, что в решении вопроса Донбасса "что-то не то делается", подкрепляется этим шагом второго президента. "Его поведение – это очень мощный сигнал", – сказал нардеп.

"Думаю, это касается того, что откровенно говорил Путин по изменению Конституции по статусу Донбасса", – предположил он.

Как писал OBOZREVATEL, 28 июля второй президент Украины Леонид Кучма сложил свои полномочия главы делегации Украины в Трехсторонний контактной группе в Минске по вопросам урегулирования ситуации на Донбассе.

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Итоги Новости Obozrevatel TV Эфиры Oboz TV Прямая трансляция Мирные переговоры в Минске
Персоны
Леонид Кучма Ахтем Чийгоз
Место
Украина
Тег
Новости Донбасса
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