Легализация казино: что не так с законом

Верховная Рада во втором чтении и в целом приняла закон, которым легализовала казино в Украине.

"Этот закон защищает интересы только представителей игорного бизнеса и никоим образом должно не защищает украинцев, в частности, от развития такой болезни как лотомания", – заявила во время эфира на телеканале Obozrevatel TV народный депутат от фракции "Голос" Галина Васильченко.

По ее словам, в "Голосе" настаивали на нескольких важных нормах, в частности, чтобы игровые автоматы размещали только в 5-звездочных отелях, а также исключительно в помещениях, а не на территории отелей. Во фракции настаивали на запрете интернет-казино и ограничении количества игровых автоматов на территории Украины.

Поскольку эти предложения не были услышаны, фракция отказалась поддержать законопроект.

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