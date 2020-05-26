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26 мая • обновлено в 17:21
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"Укрзалізниця" может поднять цены на билеты – нардеп

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Потери "Укрзалізниці" из-за карантина по итогам первого квартала составили 7 миллиардов гривен, по итогам 2020 года они могут составить порядка 16 миллиардов гривен. В этой ситуации повышение стоимости железнодорожных билетов – самый простой путь компенсации потерь.

Об этом в эфире ObozTV сказал народный депутат Украины от партии "Слуга народа", заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам транспорта и инфраструктуры Владимир Крейденко.

"Это для нее самый просто способ – поднять стоимость, но для наших пассажиров, я думаю, стоимость и так высокая. Пассажирские перевозки всегда убыточны, и даже в европейских странах государство всегда компенсирует затраты", – заявил он.

В этом контексте нардеп сообщил о том, что в Комитете рассматриваются другие варианты помощи "Укрзалізниці". В частности, допускается вариант снижения размера рентной платы либо ее временной отмены.

"Укрзалізниця" может поднять цены на билеты – нардеп

"Укрзалізниця" может поднять цены на билеты – нардеп

"Ежегодно "Укрзалізниця" оплачивает ренту земли. Возможно, им следует либо снизить рентную плату, либо отменить ее, например, на год. Иначе у "Укрзалізниці" не остается средств на модернизацию подвижного состава, вагонов, на индексацию заработных плат работникам и так далее", – сказал политик.

По его мнению, это позволит, с одной стороны, не повышать стоимость проезда на железной дороге, а с другой, обновить изношенные поезда, процент которых составляет 93% от общего объема подвижного состава.

Как писал OBOZREVATEL, в ближайшее время "Укрзалізниця" сообщит о дате, когда начнет продажу железнодорожных билетов по Украине. "Сейчас вопрос согласовывается с областными комиссиями по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Уже в ближайшее время УЗ сообщит о старте продаж", – сказали в министерстве инфраструктуры Украины.

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Итоги Новости ObozTV Эфиры Oboz TV Прямая трансляция Карантин в Украине
Персона
Владимир Крейденко
Место
Украина
Тег
Укрзалізниця
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