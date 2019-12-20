Судебная реформа: юрист рассказал о важных изменениях

Основатель общественного объединения Statewatch Александр Леменов в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущего программы "Итоги" Вадима Колодийчука.

Он прокомментировал реформу Офиса генерального прокурора Украины с 1 января 2020 года.

"Сейчас нужно предоставить институционально способность аполитично и незаангажированно действовать новым прокурорам. Они, во-первых, согласно УПК имеют независимый процессуальный статус. Они не должны никому подчиняться непосредственно, то есть не может такого быть, чтобы какой-то высший по рангу прокурор дал им какое-то указание, от которого они не смогут отказаться", - заявил Леменов.

Он также привел несколько примеров и предоставил статистику о работе его кадровой комиссии в ходе реформ.

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