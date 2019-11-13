Рынок земли открывают для международных корпораций, а не для украинских фермеров: эксперт-международник

Эксперт-международник, экс-сотрудник посольства Украины в США Андрей Телиженко в прямом эфире ObozTV прокомментировал земельную реформу в Украине.

"Конечно зарубежные государства и большие международные компании будут только в восторге от того, что мы провели земельную реформу. Потому что они будут заинтересованы в том, чтобы зайти на рынок Украины. Потому что была пропаганда, что это делается для украинца, для фермера, но это все ерунда. Мы знаем, что государственные компании в США и Канаде скупают землю на своей территории обратно, чтобы часть этой земли была в государственной собственности, а Украина начинает продавать свою землю на тех условиях, где нет оснований для того, чтобы это делать. Законопроект очень несовершенный ", - заявил Телиженко.

По его словам, депутатов подкупили и скопом протолкнули этот законопроект. В первую очередь, это было сделано для американских и европейских корпораций, чтобы зайти на рынок Украины.

"Для таких компаний как Cargill, например. Мы еще не раз увидим это имя при покупке земель в Украине", - отметил эксперт.

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