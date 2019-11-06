Украинцам обещают рост зарплат на 2000 грн ежегодно: министр Милованов

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов прокомментировал новости о том, что украинцам обещают рост зарплат на 2000 грн ежегодно.

"Да, через три года у нас действительно в макроэкономическом прогнозе средняя зарплата будет 16 тысяч гривень. На основе того, как всегда мы прогнозируем развитие экономики. Есть макроэкономические модели, которые собирают всю экономику: смотрят, как растет продуктивность труда, как растут инвестиции, как растут накопления капитала, продуктивность капитала, инфраструктура, железная дорога и т.д., и т.п. Мы видим, например, что у нас растет агро – сельское хозяйство, больше 10-12% в год постоянно. Мы видим, что у нас растут высокотехнологические сферы, такие как ИТ. Немного промышленность начинает восстанавливаться. Вот эти тренды мы можем прогнозировать", - заявил министр.

По его словам, зарплата в 16 000 заложена в базовом сценарии.

"Что такое базовый сценарий – это Министерство экономики постоянно готовит и обновляет прогноз, что будет с экономикой в ближайшие три года", - добавил он.

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