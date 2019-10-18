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18 октября • обновлено в 19:22
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Процедура амнистии: мировой опыт

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Экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука в прямом ефире ObozTV прокомментировал процедуру возможной амнистии сепаратистов.

"Обычно такие процедуры проходят следующим образом: когда проходит первая волна амнистии, те люди, которые подозреваются в совершении преступлений и имеют возможность получить от государства амнистию, то есть избавление от наказания, берут на себя обязательство сотрудничать со следствием. Они начинают давать показания, рассказывать детали, что происходило у них на глазах, таким образом собирая основательную базу для будущих обвинений своих бывших коллег или подчиненных", - заявив Тука.

По его словам, этот алгоритм неоднократно был использован в разных странах мира и подобный международный опыт является довольно действенным, добавил эксперт.

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Георгий Тука
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