Закон о неприкосновенности и импичменте президента рассмотрят на следующей неделе

Неприкосновенность президента депутаты рассмотрят на следующей неделе. Об этом сообщил представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук.

Давид Арахамия заверил, что в Раде найдется достаточно голосов, чтобы лишить главу государства иммунитета. Президент Украины Владимир Зеленский поддерживает такую инициативу. Ранее он также подал в парламент законопроект об импичменте. Впрочем, на первом заседании депутаты его так и не рассмотрели. В общем депутаты от партии "Слуга народа" собираются рассмотреть около полутысячи проектов в этом году, после этого они готовы снизить темп.

Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отметил, что инициатив очень много.

"Их действительно очень много, придется работать в комитетах днями и ночами, но они должны это делать. Так должна работать Верховная Рада ", - заявил он.

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