10 из 15 блоков АЭС в Украине вышли за пределы срока эксплуатации: эксперт

Генеральный директор центра экологических инициатив "Экодия" Ирина Ставчук прокомментировала масштабы экологической катастрофы, которая на днях произошла в Архангельской области.

Она отметила, что пока рано сравнивать взрыв, который произошел под Северодвинском с аварией на ЧАЭС. Последствия крайне негативные сейчас именно для местного населения, которое там проживает и которое до сих пор не понимает, что именно произошло, поскольку российская власть держит всю информацию в секрете.

Эксперт добавила, что 16 августа соответствующие службы на территории Украины провели исследования и тесты окружающей среды и, по их информации, рисков, связанных с радиационным загрязнением на территории Украины, не было.

Однако, напомнила эксперт, украинцы должны помнить, что на территории нашей страны действует 15 блоков атомных електрстанций, 10 из которых уже вышли из своего срока эксплуатации. Поэтому существуют нарушения эксплуатации даже в этом смысле и никто не может спрогнозировать, что произойдет в ближайшее время.

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