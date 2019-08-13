Чистые пляжи Черного моря: куда поехать кроме Одессы

Главный редактор национального туристического портала Андрей Тычина порекомендовал, куда украинцы могут поехать позагорать кроме пляжей Одессы.

Эксперт заявил, что на пляжи самой Одессы ехать совсем не обязательно. Он посоветовал отдыхающим обратить свой взор на места вокруг Одессы, ведь побережье Черного моря - это около 200 километров. Тычина заверил, что на побережье обязательно найдется место, где можно с комфортом и безопасно отдохнуть.

Прежде всего он советует обратить внимание на город Черноморск - это бывший Ильичевск. Этот город, по словам Тычины, имеет портовый имидж, но в последние годы прилагает много усилий для того, чтобы позиционировать себя как курорт, где можно отдыхать на пляжах, где есть чистая морская вода.

Эксперт также добавил, что Черноморск - один из немногих городов Украины, которое имеет городской пляж с "голубым флагом". А это значит, что этот пляж соответствует международным нормам качества морской воды. Всего в Украине таких пляжей около 16.

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