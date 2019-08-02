Валютные качели: куда качнет завтра

Директор института социально-экономической транформации Илья Несходовский прокомментировал укрепление национальной валюты относительно доллара.

Он отметил, что такая тенденция может негативно повлиять на экономику Украины, ведь наши товары могут стать неконкурентными на мировых рынках. Это ухудшит наше торговое сальдо, добавил эксперт. Также излишнее укрепление национальной валюты приводит к невыполнению государственного бюджета, так как уменьшаются поступления от уплаты таможенных пошлин и налогов, которые платятся на границе и привязаны к курсу валют.

Причиной временного укрепления гривни эксперт назвал то, что рынок украинских ценных бумаг является привлекательным для нерезидентов, которые завели свои деньги в украинскую экономику. Несходовский отметил, что сейчас существует положительная динамика в этом вопросе, поскольку мы увеличиваем объем "долгих денег" по облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ), и количество проданных облигаций сроком на 3 месяца уменьшается.

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