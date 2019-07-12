Почему в Киеве "устал" стеклянный мост: названа ошибка строителей

Инженер-проектировщик Дмитрий Макогон назвал ошибку строителей, из-за которой на стеклянном пешеходно-велосипедном мосту в Киеве снова образовалась трещина.

"Относительно просчетов – мы видим в основной несущей конструкции деформационный шов. Мост – длинная конструкция. Из-за перепадов температуры, смены нагрузки на мост, из-за ветра и сейсмического влияния мост меняется по длине. Металл имеет свойство расширяться и сужаться", – отметил Макогон.

"Достаточно долго стояла жара, потом была резкая смена температуры и похолодание. Металл от температуры расширялся, а потом сузился. Шов свое дело сделал, с конструкцией ничего не случилось. Но архитекторы не учли, и установили ограждение без деформационного шва. На конструкции шов был, а на ограждении не было. Одна часть ограждения стояла на "береговой" части, вторая на мосту. Мостовая часть ограждения начала тянуть "береговую" и сломалась", – объяснил инженер.

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