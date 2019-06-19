Оккупированному Крыму спрогнозировали смертельную угрозу из-за засухи

Оккупированному Крыму спрогнозировали смертельную угрозу из-за засухи1.6тЧитать материал на украинском
Бывший постпред президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин считает, что аннексированному полуострову грозит эпидемия холеры.
По словам эксперта, угроза возникла из-за наступления в Крыму засушливого периода.
"Снижение грунтовых вод приводит к размыву могильников, где есть холера. Уже дважды, в советский период и в 1994 году, в Симферополе были эпидемии. Возможно, это повторится", – подчеркнул он.
"Крым, в отличие от Херсонщины, находится в зоне эпидемиологического риска в сухой период. Это связано с отсутствием очистных сооружений и с тем, что горные водохранилища в Крыму строили в советские годы как всегда в СССР, не подумав, что они делают", – отметил Борис Бабин.
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