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''Сумы несопоставимы'': как компенсировать потери от льготного растаможивания ''евроблях''

1.5тЧитать материал на украинском

Автоюрист Владимир Караваев не исключает того, что после нынешней отсрочки введения штрафных санкций для владельцев авто на еврономерах может быть и следующая. Он предполагает, что после 24 августа этот срок может быть продлен и на три месяца, и на полгода для того, чтобы этот вопрос был урегулирован окончательно.

По его словам окончательность решения этого вопроса будет определять принятие нового размера растаможки авто по таким тарифам, когда автомобили станут действительно доступными. Караваев отметил, что размер этой пошлины необходимо рассчитывать, но при установке даже таможенной ставки на нулевой отметке, при сравнении со средствами которые, по его словам, разворовываются из дорожного фонда, то эти суммы будут несопоставимы.

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Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
Было бы мило, если бы в заголовке слово "суммы" написали с двумя "м", а не с одной.
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