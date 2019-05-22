''Сумы несопоставимы'': как компенсировать потери от льготного растаможивания ''евроблях''

Автоюрист Владимир Караваев не исключает того, что после нынешней отсрочки введения штрафных санкций для владельцев авто на еврономерах может быть и следующая. Он предполагает, что после 24 августа этот срок может быть продлен и на три месяца, и на полгода для того, чтобы этот вопрос был урегулирован окончательно.

По его словам окончательность решения этого вопроса будет определять принятие нового размера растаможки авто по таким тарифам, когда автомобили станут действительно доступными. Караваев отметил, что размер этой пошлины необходимо рассчитывать, но при установке даже таможенной ставки на нулевой отметке, при сравнении со средствами которые, по его словам, разворовываются из дорожного фонда, то эти суммы будут несопоставимы.

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