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Обратного хода не будет: активист дал прогноз по легализации медицинского канабиса

1.7тЧитать материал на украинском

Общественный деятель, представитель ОО "Украинская ассоциация медицинского каннабиса" Тарас Ратушный заявил, что у законопроекта №10313 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения фундаментального права человека на жизнь" перспектива будет, потому что у него нет обратного хода. По словам активиста, законопроект был внесен в сессионный зал комитетом Рады по правам человека и его подписали 102 народных депутата, что на сегодня является незаурядной поддержкой со стороны парламентариев. И при любом развитии событий, по его мнению, решение этого вопроса уже никуда не исчезнет.

Напомним, петиция в поддержку легализации медицинской марихуаны в Украине набрала 25 тыс. подписей. Согласно петиции, это поможет в лечении хронической боли, эпилепсии, анорексии, посттравматического синдрома, заболеваний иммунной системы, артрита и ревматизма, астмы, болезни Альцгеймера, болезни Паркинсона, хореи Гетингтона, герпеса, язв, потери веса при СПИДа, диабетической нейропатии, различных форм склероза и других тяжелых заболеваний.

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