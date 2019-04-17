Неконституционные полномочия президента: нардеп сказала, сколько их получил Порошенко за пять лет

Народный депутат Украины Елена Сотник считает, что заявление действующего президента Украины Петра Порошенко, о необходимости сокращения президентских полномочий, является манипуляцией. По ее словам, заявление Порошенко означает, что его политическая сила хочет вернуться к принятию во втором чтении тех конституционных изменений, где, кроме децентрализации, был прописан "Специальный статус Донбасса".

Она отметила, что в случае желания уменьшения полномочий, президенту не надо менять конституцию и вводить должность префектов. Народный депутат подчеркнула, что за пять лет существования нынешнего состава парламента, пропрезидентским большинством президенту Порошено было предоставлено как минимум 12 различных полномочий, которые не соответствуют его конституционным полномочием и превышают те полномочия, которые ему предоставлены Конституцией Украины.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!