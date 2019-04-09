Больничные листы в электронной форме: нардеп объяснила, кто останется без взяток

Народный депутат Украины Ирина Сысоенко отметила, что за счет электронной формы больничных листов, когда можно будет проверить, где именно находится пациент, кто выписал этот больничный лист, убедиться, что человек находится в том или ином медицинском учреждении на стационарном лечении, даст возможность контроля и предотвращения коррупции с "листами нетрудоспособности" и сэкономить государственных средств примерно на 2 млрд гривень в год.

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