Антибиотики по рецептам: в минздраве объяснили новые правила

Начальник отдела антибиотикорезистентности и инфекционного контроля Центра общественного здоровья Минзадрава Украины Александр Мацьков отметил, что решение Кабмина, кроме введения продажи антибиотиков по рецептам, касалось принятия плана по борьбе с устойчивостью к антимикробным препаратам, в которые входят не только антибиотики, но и противовирусные средства, антигельминтные и другие антибактериальные средства.

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