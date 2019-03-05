Россия не признает свои паспорта выданые в оккупированном Крыму

Координатор общественной инициативы "КримSOS" Тамила Ташева отметила, что тот "крымский паспорт" гражданина России, который выдавался всем после аннексии 2014 года, фактически не является полноценным паспортом РФ. По ее словам, этот паспорт отличается от тех паспортов, которые получают в самой России.

По ее словам, по "крымскому паспорту" невозможно получить любой кредит, а сами "документы" не введены в существующие общероссийские базы.

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