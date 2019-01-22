Можно прикрутить: эксперт призвал отказаться от практики субсидий за ЖКХ

Экономист Евгений Невмержицкий отметил, что практика бесконтрольного и драгоценных потребления теплоэнергии выгодна энергогенерирующим компаниям, через лоббистские рычаги продвигают предоставление субсидий населению за счет государства; программы энергосбережения и адекватная платежеспособности цена не соответствует их интересам.

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