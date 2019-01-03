Временная ремиссия: эксперт объяснила, как ''Крымский мост'' уберег Мариуполь от штурма

Временная ремиссия: эксперт объяснила, как ''Крымский мост'' уберег Мариуполь от штурма788Читать материал на украинском
Эксперт по международным вопросам Ирина Верещук отметила, что вместе с введением в эксплуатацию "Крымского моста", Россия решила для себя вопрос транспортной коммуникации с оккупированным Крымом и на некоторое время отказаться от идеи прохода по суше к Перекопского перешейка, сосредоточившись на морской блокаде Мариуполя и Бердянска.
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