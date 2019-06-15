OVERTIME: итоги сборов украинских баскетболисток во Франции

OVERTIME: итоги сборов украинских баскетболисток во Франции100Читать материал на украинском
Сегодня в программе: итоги сборов украинских баскетболисток во Франции, узнаем детали подготовки женской сборной к Евробаскету, разбираем финал НБА и победу "Торонто Рэпторс", а также говорим об эффективности Артема Пустового в испанской "Барселоне".
В нашей студии комментарии капитана мужской сборной Украины Вячеслава Кравцова и игрока женской сборной Украины, Мириам Уро-Ниле!
Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram
Читайте все новости по теме "OVERTIME" на OBOZREVATEL.
0
0
0
0
0
0
0
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы