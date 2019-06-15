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OVERTIME: итоги сборов украинских баскетболисток во Франции

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Сегодня в программе: итоги сборов украинских баскетболисток во Франции, узнаем детали подготовки женской сборной к Евробаскету, разбираем финал НБА и победу "Торонто Рэпторс", а также говорим об эффективности Артема Пустового в испанской "Барселоне".

В нашей студии комментарии капитана мужской сборной Украины Вячеслава Кравцова и игрока женской сборной Украины, Мириам Уро-Ниле!

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