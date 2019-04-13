OVERTIME: обзор поединков полуфинала Суперлиги Пари-матч

OVERTIME – новое и на сегодня единственное баскетбольное ток-шоу Украины. Ведущие программы Олег Степовой и Денис Похила будут обсуждать с гостями в студии не только матчи Суперлиги Пари-матч, но и заокеанские поединки.

Сегодня в программе, матчи полуфинала Суперлиги Пари-матч и обсуждение шансов "Днепра" на финал, ведущие будут обсуждать с гостями, игроком БК "Одесса" Максимом Пустозвоновым и журналистом Сергеем Черкасовым.

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