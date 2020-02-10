Организованная преступность в Мукачево: эксперт высказался относительно ситуации в регионе

Эксперт по вопросам безопасности Сергей Шабовта в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Анны Нитченко и Дениса Похилы.

Он прокомментировал, что происходит с организованной преступностью в Мукачево и на Закарпатье в целом.

"Мукачево - это не единственный локальный регион, где распространена организованная преступность. Она накрыла всю Украину, а наши правоохранители этого не видят. Когда возникает подобная ситуация, то нам ее рисуют, как некое локальное событие. Конечно, Закарпатье имеет очень тяжелую ситуацию, поскольку там процветает контрабанда. Но надо понимать, что организованная преступность опирается на административный ресурс, в котором задействованы и нынешние народные депутаты, и бывшие", – заявил Шабовта.

Он отметил, что события, которые происходят на Закарпатье, характеризуют не только ситуацию в этом регионе, но и ситуацию с организованной преступностью по всей Украине. Отдельно он отметил такие проблемные регионы как Киев, Киевскую область, Одессу, Николаев и Харьков.

"Я бы хотеть в общем сказать: украинская организованная преступность – не одинока. Она давно интегрирована в Европу. Это нам ежегодно рассказывает в своих аналитических отчетах Европол", – добавил Шабовта.

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