А мы предупреждали: кто и сколько заработает на кодировании спутникового ТВ-сигнала

Наконец, украинское телевидение хоть раз в жизни сделало то обещало, но это не точно!

Вдохните и выдохните, обогатите мозг кислородом, и примите как факт: среди ночи в известном направлении исчезло украинское телевидение. Теперь потея ждет, вы его догоните и, наконец, будете платить за "просроченные товары".

Украинские продюсеры не просто так отстреливают себе ногу. Если не смогут заработать на контенте и не заставят вас за него платить - будут сосать лапу! Они будут манипулировать вами использовать слезы, будут притворяться бездомными и нищими.

Держитесь, не ведитесь на эту игру, в которой выиграете снова не вы.

Смотрите с понедельника по пятницу в 9:00 на ObozTV утреннее шоу "О, Крапивина!"

Присоединяйтесь к нашему Viber-сообществу "О, Крапивина!"

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!