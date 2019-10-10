Война лозунгов: как крылатые выражения работают на политиков

В 2019 году украинцы эволюционировали от лозунга "Слава Украине!" до лозунга -" Сделаем их вместе! ", что фактически помогло Владимиру Зеленскому победить на выборах дважды.

Современная история украинских лозунгов берет свое начало в 1920-х годах, когда впервые, во времена УНР, Черные запорожцы использовали приветствие "Слава Украине! – Казакам Слава!". В течение десятилетий оно сформировалось, как известное сегодня "Слава Украине! – Героям слава!", Однако были времена, когда вместо героев, прославляли гетмана Скоропадского, Евгения Коновальца, а потом Андрея Мельника.

Во время предвыборной гонки наиболее популярными оказались лозунги, посвященные абстрактным изменениям "Жить по-новому", ценностям мира, призыв к возвращению Крыма и призыв к единению страны. Среднего уровня упоминаемости получили такие (уже повторяющиеся, имиджевые) месседжи, посвященных смене власти, реформам.

Но избиратель больше был сконцентрирован на персональных лозунгах, которые, по мнению политических консультантов, должнs ,skb ассоциироваться с политиками, причем, очень конкретными политиками. Владимир Зеленский: "Зе! Команда", "Голосуй за Зе!", "Непроевиборы", Петр Порошенко - "Жить по-новому!", "Армия, язык, вера", "Кандидатов много – президент один", Юлия Тимошенко - "Новый курс Украины", "Верю (в Украину)", Юрий Бойко: "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Юрий Бойко. Мир в Украине"; Анатолий Гриценко: "Честных больше", "Анатолий Гриценко 2019", "Ихтребадебаты".

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