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1 ноября • обновлено в 12:59
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Дискредитация фракции Порошенко продолжается: теперь, силами его сторонниц

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Два одновременных прямых эфира провели две участницы скандала, которые желали и предсказывали президенту Украины Владимиру Зеленскому скорую физическую расправу, волонтер Маруся Зверобой и народный депутат София Федина.

Маруся Зверобой приняла участие в прямом эфире ТВ-канала АТР, где стала гостьей Роман Скрыпин и продемонстрировала, мягко говоря, свою низкую образованность.

Федина, зато подарила зрителям программы "Антиподы" Сергея Иванова новое слово, которое, чтобы понять зрителям, нужно было обратиться к словарю. Польско-украинскому.

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