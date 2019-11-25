Очередной "Слуга народа" оказался украинофобом

Нардеп от "Слуги народа" Максим Бужанский считает озвученное количество жертв Голодомора преувеличенным, так же как и внимание к дате.

Пост с критикой он обнародовал на своем Telegram-канале. Скорбь народа он назвал фальшивой.

"Знаете, есть люди, для которых смерть ничего не значит. Ни смерть одного человека, ни смерть тысяч, ни смерти миллионов. И пытаясь сделать свою фальшивую скорбь гротескной, они бросают на весы смерти всё новые и новые цифры, упиваясь их чудовищным наращиванием, словно принося жертвы какому-то мерзкому идолу", – написал он.

"Им мало 3 миллионов 700 тысяч умерших при Голодоморе. Им мало 27 миллионов, погибших в Великой Отечественной войне. Им хочется добавить что-то от себя. Чтобы все оплакивали 3,7 и 27 миллионов, а они десять и сорок", – добавил Бужанский.

Он также подчеркнул, что таким образом к погибшим добавили неродившихся и начали коверкать реальные цифры.

"Должен сказать одну крайне неприятную вещь. Тем сказать, кто бездумно ведется на этот обман. С 1992 по 2019-й год, население Украины сократилось на 20 миллионов человек… Так вот, если считать неродившихся, мы потеряли минимум 40 миллионов. Без войны, без голода, без катастроф, сорок миллионов человек. Живите с этим. Или прекратите громоздить смерти миллионами", – жестко посоветовал нардеп.

Согласно последним подсчетам, 4,5 миллиона украинцев погибли от Голодомора 32-33-х годов, который организовало руководство тогдашней СССР. Всего жертвами голода стало 15 млн человек.

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