Новый руководитель ДШВ – профессионал: военный эксперт

Военный эксперт Тарас Жовтенко прокомментировал новые назначения в командном составе ВСУ.

Эксперт отметил, что большинство изменений, которые происходят сегодня в украинской армии обусловлены фактором агрессии со стороны Российской Федереации, а также партнерством Украины со странами-членами НАТО. По поводу назначения нового командующего ДШС эксперт заявил, что это однозначно профессиональный человек. Жовтенко ожидает, что он будет продолжать тот курс реформ, который был заложен раньше. Десантно-штурмовые войска являются новореформованым типом войск в Украине, и новоназначенный руководитель этих войск призван продолжить успешную практику реформ, доавил эксперт. Новый руководитель ДШВ является боевым офицером, который прошел Донбасс, ему всего 40 лет.

Жовтенко заявил, что армия, не имеющая постоянной практики военных действий, бойцы которой "не нюхали пороха", не может считаться боеспособной. Он заявил, что боеспособная армия - это не количество танков и военнослужащих, это реальный личный состав, который может качественно воевать. Более того, этот личный состав должен быть натренирован в конкретном формате, в котором конкретная страна сталкивается с конкретными угрозами.

Эксперт пояснил, что боеспособная армия Швейцарии и США - это совершенно разные системы.

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