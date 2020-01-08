Никто не хочет войны: военный эксперт об обострении на Ближнем Востоке

Эксперт по вопросам военно-политической трансформации Николай Белесков в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Бурчук LIVE" Александра Лирчука и Аллы Метлашевской

Он прокомментировал обострение ситуации на Ближнем Востоке, убийство генерала Сулеймани и обстрел американских баз в Ираке.

"Ситуация такова, что всем хочется избежать войны, и самТрамп себя позиционирует как президент мира, но с другой стороны, если ряд стран проводит политику, которая противоречит политике США, то они должны соответственно реагировать. В этом случае США просто отстаивают свои интересы. По моему мнению, Дональд Трамп в данном случае очень неплохо себя проявил", - заявил Белесков.

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