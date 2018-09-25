Взорвался миномет "Молот": есть раненые - суд оштрафовал Коболева - "Укравтодор" поймали на хищении денег - новости на ObozTV

Взорвался миномет "Молот": есть раненые - суд оштрафовал Коболева - "Укравтодор" поймали на хищении денег - новости на ObozTV26Читать материал на украинском
Двое украинских военнослужащих едва не погибли из-за разрыва миномета "Молот", произошедшего на передовой в зоне ООС, вблизи Светлодарской дуги, на Луганщине.
Председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева оштрафовали почти на 2 тыс. грн за отказ раскрытия информации о премии за победу над российским "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже.
СБУ провело расследование, благодаря которому Украинский еще раз подтвердили причину наших плохих дорог.
Руководство Укравтодора поймали на хищении 30 млн. грн. Смотрите выпуски новостей на ObozTV в 10:00, 11:00, 12:00 и 15:00. В 18:00 - Итоги дня с Вадимом Колодийчуком.
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