Денисова требует освободить Сенцова, в Украине заканчиваются учения "Си Бриз-2018" - новости на ObozTV

Расследование умышленного убийства журналиста Павла Шеремета продолжается до сих пор. Денисова требует у президента РФ освободить Сенцова. СБУ начала проверку действий должностных лиц предприятия "Днепроазот". На Полтавщине второй день горит свалка. Заканчиваются украинско-американские военные учения "Си Бриз - 2018". Проведение встречи Трампа и Путина стоило Финляндии минимум 4 миллиона евро.

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