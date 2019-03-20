Кабмин продлит контракт с Коболевым: Obozrevatel News в 15:00 от 20.03.2019

Кабмин продлит контракт с Коболевым

Кабинет министров Украины продлит контракт с нынешним главой "Нафтогаза" Андреем Коболев. Однако - на новых условиях. Об этом во время заседания правительства заявил премьер Владимир Гройсман. По его словам, зарплату Коболев сократят - вдвое. Также он будет ежемесячно представлять отчет - о достижении целей. Если же таких достижений не будет, говорит Гройсман, это будет основанием для расторжения контракта.

Ляшко устроил скандал

Заявление премьера о продлении контракта сразу же спровоцировала скандал. Такое решение не понравилось лидеру Радикальной партии Олегу Ляшко. Он и представители его политсилы ворвались на заседание правительства, требовали объяснений от Гройсмана.

Переименовали столицу Казахстана

Теперь - не Астана. Столицу Казахстана переименовали в Нурсултан – в честь первого президента государства Нурсултана Назарбаева, который накануне объявил об отставке. Инициатива принадлежит новому руководителю страны - Кассы-Жомарт Токаев. Его сразу же поддержал парламент. Голосовали практически единогласно.

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