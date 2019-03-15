Переговоры с МВФ относительно цены на газ: Obozrevatel News в 15:00 от 15.03.2019

Переговоры с МВФ относительно цены на газ

Нафтогаз и Минфин намерены обсудить с Международным валютным фондом цену на газ. Соответствующее поручение уже дал премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Цель переговоров – не повышать цены на газ на следующем запланированном этапе.

Видеонаблюдения на выборах не будет – ЦИК

По словам представителей Центральной избирательной комиссии – видеонаблюдение, якобы, не предусмотрено законом. В свое время была попытка организовать видеонаблюдение на избирательных участках – на это потратили почти миллиард гривен, но ожидаемого эффекта не было.

Выборы-2019: изменение места голосования

Уже девяносто тысяч украинцев изменили место голосования. По словам заместителя председателя Центральной избирательной комиссии Евгения Радченко, ЦИК ожидает, что эта цифра еще будет увеличиваться и на момент выборов превысит сто тысяч граждан.

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