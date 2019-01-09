Иностранец заблудился у Говерлы – В Австралии эвакуировали 10 посольств – Трамп обратился к американскому народу – новости на ObozTV

У Говерлы нашли туриста-иностранца, который заблудился в Карпатах; 35-летний гражданин Словакии сам сообщил в ГСЧС по телефону, что заблудился. Турист понял, что из-за темного времени суток и плохой видимости не сможет сам вернуться к базе отдыха.

В Австралии из-за подозрительных пакетов срочно эвакуировали 10 посольств и консульств нескольких стран. Посылки от неизвестных получили посольства Великобритании, Германии, Греции, Индии, Италии, Индонезии, Кореи, Пакистана, США и Швейцарии.

Дональд Трамп впервые за время своей каденции обратился к американскому народу. Говорит, нелегальные мигранты, наркотики, которые незаконно перемещают через границу, несут серьезную угрозу для безопасности США.

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