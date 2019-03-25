На дорогах увеличилось количество радаров TruCam: Obozrevatel News в 12:00 от 25.03.2019

На дорогах увеличилось количество радаров TruCam

Радаров на украинских дорогах стало больше. С сегодняшнего дня Трукамамами пополнились семнадцать областей. Среди них – Киевская, Винницкая, Черкасская, Днепропетровская, Харьковская и Херсонская. В целом, говорят в патрульной полиции Украины, установят двадцать пять дополнительных радаров и теперь их будет семьдесят пять. По данным полиции, благодаря радарам составили уже 83 000 протоколов о превышении скорости.

Перевернулась лодка с людьми

В Полтавской области ищут четырех людей, которые накануне вечером перевернулись на моторной лодке на реке Днепр. По словам спасателей, компания из пяти человек в лодке шла к берегу с острова Шаламай. Одной девушке удалось самостоятельно добраться до берега. Именно она и обратилась к спасателям. Лодку уже нашли, однако людей там не было. Судьба еще одной девушки и трех ребят пока неизвестна.

Канада помогает украинской армии

Более полусотни автомобилей на сумму более миллиона долларов передала Канада Военной службе правопорядка Вооруженных сил Украины. В Генеральном штабе ВСУ говорят, что помощь украинским армейцам оказали в рамках большого проекта ООН.

Смотрите выпуски новостей на ObozTV в 10:00, 11:00, 12:00 и 15:00. В 16:30 - Итоги дня с Вадимом Колодийчуком.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!