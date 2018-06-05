Насильное кормление Сенцова, новая iOS – новости на ObozTV

Голодающего Олега Сенцова будут кормить насильно. В Греции самолет сбил с ног мужчину, который хотел снять видео взлета. В Гватемале продолжается извержение вулкана Фуэго. Компания Apple представила новую версию операционной системы iOS 12, которая будет доступна на iPad и iPhone.

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