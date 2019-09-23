На Говерлу поднимутся люди с трансплантированными органами: журналистка

Журналистка и волонтер Ирина Заславец прокомментировала событие, которое состоится на самой высокой горе Украины Говерле.

По предварительной информации около 100 человек, которым были трансплантированы органы, совершат восхождение на самую высокую гору Украины. По словам Заславец, точное количество людей с трансплантированными органами, которые поднимутся на Говерлу, составит 35 . Это люди, которым было пересажены сердце, печень, почки, легкие.

Вместе с ними будут идти их родные, которые часто также были и их донорами. Это те люди, которые поделились почкой, или кусочком печени или легких. Также будут идти врачи-трансплантологи и кардиологи, которые будут следить за состоянием поднимающихся. И в группе будет заместитель министра здравоохранения.

Заславец заявила, что удалось собрать людей, от которых зависит будущее украинской трансплантации. Такое восхождение, безусловно, привлечет дополнительное внимание общественности к проблемам, которые связаны с трансплантацией органов в Украине, добавила волонтер.

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