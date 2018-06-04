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В Гватемале продолжается извержение вулкана: десятки погибших. Яркие кадры
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В Гватемале продолжается извержение вулкана: десятки погибших. Яркие кадры
04 июня 2018, 17:24
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