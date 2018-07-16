Двое погибших: во Франции отпраздновали победу на ЧМ-2018

Разбитые витрины, слезоточивый газ и погибшие. Так во Франции отпраздновали победу на Чемпионате мира-2018.

Местные СМИ сообщают, что на улицах различных городов Франции вечером 15 июля собрались сотни тысяч людей. Наиболее массовые празднования проходили на Елисейских полях в Париже. Там группа молодых людей с закрытыми лицами забросала ракетами и петардами витрины близлежащих магазинов. Полиция ответила слезоточивым газом.

Однако это не помогло. Около полуночи силы безопасности решили прибегнуть к эвакуации. Людей разгоняли с помощью водометов. Беспорядки и инциденты были и в других городах.

В частности, в Сан-Фели местный житель, радуясь победе сборной, не заметил двух припаркованных автомобилей, врезался в них, а затем - в дерево. Травмы стали для мужчины смертельными. Еще один футбольный фанат погиб в городе Аннеси, прыгнув с канатом и сломав себе шею.