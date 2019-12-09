Манипуляции, фейки и профнепригодность: как политические оппоненты использовали ошибки команды Савика Шустера

В социальной сети Facebook разгорелся скандал из-за того, что сторонники Петра Порошенко обвинили шоу "Свобода слова Савика Шустера" в манипуляциях. А это, оказалось, обычная халатность.

Так определенные пользователи "заметили", что участница по имени Татьяна из Одессы в программе от 6 ноября задает вопрос министру образования Анне Новосад, как педагог, а в сюжете за месяц, она становится "предпринимателем". Путем простых и непродолжительных исследований можно было заметить, что в принципе, это возможно и об этом, хотя и мимоходом, пишет сама участница программы в соцсетях.

Однако, оправдывая такую "накладку" Савик Шустер умудрился даже выяснить, чем "репетитор" отличается от "фрилансера".

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