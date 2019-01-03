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Магнитогорск: число погибших в результате взрыва дома возросло до 37
03 января 2019, 13:32
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Россия
Магнитогорск
Тег
взрыв
Магнитогорск: число погибших в результате взрыва дома возросло до 37
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