Легендарная группа Green Grey приглашает отметить Международный день защиты детей в необычном месте

Гостьи программы, легендарная группа Green Grey рассказала о большом праздничном мероприятии, которое пройдет 1 июня, в Международный день защиты детей.

1 июня, на территории загородного комплекса Olympic Village (Новообуховское шоссе, ул. Олимпийская, 1), гостей ожидает большая программа: День открытых дверей в футбольной академии "Бенфика", праздничный концерт Green Grey и футбольный матч, в котором примут участие украинские воспитанники футбольной академии легендарного португальского клуба и футбольная команда "Маэстро", за которую играют такие звезды украинского шоу-бизнеса как Вадим Олейник, Артем Никитин, Aleksееv, Андрей Джеджула, Алексей Рева, Диля, Ярмак и многие другие.

Вместе с этим в честь Дня защиты детей академия "Бенфики" анонсирует социальный проект "Поможем детям", в рамках которого детям из многодетных семей будут подарены 12 сертификатов на бесплатное годовое обучение в академии. А все желающие родители с детьми смогут принять участие в семейных конкурсах с разнообразными интересными призами от академии.

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