Кто препятствует строительства столичной станции метро?

История с попыткой захвата предприятия "Киевметрострой" набирает обороты. Ее фигуранты уже второй раз провели пресс-конференцию – в этот раз вроде бы о перспективах метростроительства в столице.

Зато председатель Наблюдательного совета Киевметростроя акцентировал внимание вовсе не на перспективах, а попытался доказать, что метро на Виноградаре строится слишком медленно и отстает от графика.

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