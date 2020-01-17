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17 января • обновлено в 19:12
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Кто препятствует строительства столичной станции метро?

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История с попыткой захвата предприятия "Киевметрострой" набирает обороты. Ее фигуранты уже второй раз провели пресс-конференцию – в этот раз вроде бы о перспективах метростроительства в столице.

Зато председатель Наблюдательного совета Киевметростроя акцентировал внимание вовсе не на перспективах, а попытался доказать, что метро на Виноградаре строится слишком медленно и отстает от графика.

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СПЕЦРЕПОРТАЖ
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