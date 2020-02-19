Что забыло сказать украинское ТВ о коронавирусе

Украинские журналисты, которые работают на ТВ-каналах, выбрали для себя выгодное положение: они первыми узнать о событиях, зритель им доверяет, а затем журналисты его накручивают.

Ведущие, редакторы и репортеры ведущих украинских телеканалов особо не выбирают слова и редко придерживаются норм профессии, когда нужно нагнать страха на зрителя. Ибо страх редко иррационален; опираясь не на информацию, а на средневековое невежество удерживает зрителя не только в напряжении, а, главное, у экранов телевизоров. Что, собственно, и подтверждается изо дня в день.

Кто подает в выпусках новостей информацию, а не эмоции и какие последствия дает неинформированность людей в сегодняшнем выпуске.

С понедельника, 17 февраля, новое время выхода программы в прямом эфире. Смотрите на ObozTV ВЕЧЕРНЕЕ шоу "О, Крапивина!" в 22:00.

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