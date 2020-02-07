Понимание культурного среза: Ирма Витовская рассказала, что может изменить украинское кино

Популярная актриса театра и кино Ирма Витовская-Ванца рассказала о своем видении современной украинской киноиндустрии и что, по ее мнению, может помочь ее развития.

По ее словам, чтобы понять проблемы современного украинского кинематографа нужно вернуться на 28 лет назад и увидеть, что на протяжении всего этого времени вся украинская культура выполняла роль "тамады" для большинства политических элит, которые не были готовы понимать сложные смыслы, которые несут произведения искусства.

По ее мнению, эту ситуацию, в том числе и в кино, можно изменить, если появится знание своего украинского культурного пространства, которое выйдет за ограничения "школьной программы".

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