Развод по-украински: кому нужен скандал вокруг звезды Евровидения

Становится все очевиднее, что кто-то пытается "продать" Владимира Остапчука и это так навязчиво, что хочется кому-то заплатить чтобы его больше на украинских телеканалах не "продавали".

История развода Владимира Остапучка и Елены Войченко подается, как едва ли не развод Брэда Питта и Анджелины Джоли. Кто-то из доморощенных пиарщиков решил, что такое событие должно привлечь внимание к определенным персон и в ближайшем будущем сможет увеличить зрительскую аудиторию новых проектов.

Для этого даже решили назвать Остапчука "шоуменом" и "телеведущим", но с его нынешней карьерой правильно было бы называть "тамадой".

С понедельника по пятницу, только до 17 февраля, смотрите на ObozTV утреннее шоу "О, Крапивина!" в 10:00.

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