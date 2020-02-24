Коронавирус атакует: спецтема "Студии OBOZREVATEL"
Ведущие "Студии OBOZREVATEL" Анна Нитченко, Марина Клим и Вячеслав Буткалюк провели спецвыпуск, посвященный последним новостям в мире.
Журналисты сделали обзор международных новостей и предоставили самую актуальную информацию про атаку коронавируса на население планеты.
Об этих и других новостях узнавайте из прямого эфира ObozTV.
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