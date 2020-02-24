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24 февраля • обновлено в 19:06
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Коронавирус атакует: спецтема "Студии OBOZREVATEL"

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Ведущие "Студии OBOZREVATEL" Анна Нитченко, Марина Клим и Вячеслав Буткалюк провели спецвыпуск, посвященный последним новостям в мире.

Журналисты сделали обзор международных новостей и предоставили самую актуальную информацию про атаку коронавируса на население планеты.

Об этих и других новостях узнавайте из прямого эфира ObozTV.

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