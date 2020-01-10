Количество онкобольных в Украине стремительно растет: врач-онколог

Врач онколог Антон Шкиряк в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Похилы.

Он прокомментировал количество средств, выделяемых государством на лечение одного украинца и статистику увеличения онкологических заболеваний в Украине.

"Финансирование охраны здоровья всегда происходило по остаточному принципу в нашем государстве. Медицина в принципе в Украине никогда не была в приоритете. Об этой проблеме нужно говорить. Надо сделать так, чтобы бюджет наполнил здравоохранение на 5%. Сегодня в Украине нет государственной программы предупреждения рака", - заявил Шкиряк.

Он отметил, что забота государства о своем населении - это не только выделение средств на лечение онкологических заболеваний, это еще и информирование населения, то есть социальная реклама.

"Сегодня социальных реклам, как таковых не существует. Они есть в социальных сетях, но большинство украинцев до сих пор сидят в телевизорах", - отметил врач.

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