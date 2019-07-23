Кличко отстранил руководство Святошинского детского дома-интерната

Больше так! не будет, - сказал мэр Киева Виталий Кличко и отстранил руководство Святошинского детского дома-интерната, назначив служебное расследование.

Общаясь с прессой глава столицы пояснил, что в 2015 году КГГА и Минсоцполитики подписали Меморандум по реализации проекта по реформированию детских интернатных учреждений за средства Всемирного банка. Интернат имели реформировать в Комплекс "Социальное городок". Но все эти годы руководство заведения не смогло найти коммуникацию между родителями, трудовым коллективом, и Министерством социальной политики. А деньги, которые выделял Всемирный банк на ремонты и улучшения условий воспитания детей, на что витрачени- не понятно.

Не школа а тюрьма, - так воспитанники дома-интернтату в Святошинском районе отзываются о своем постоянное место жительства и учебы.

Использование детского труда, запугивания директором педагогов, освобождения их от работы, ухудшение условий для детей, ужасное состояние помещений - все это о заведении системы социальной защиты, где дети, подростки с недостатками умственного и физического развития и психическими расстройствами должны получать образование и убежище . Их родителям лопнуло терпение, они требуют власти обратить внимание на детей и защитить их интересы.

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